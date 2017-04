Agetop abre inscrições para barracas na Rodovia dos Romeiros

Entre os dias 2 e 19 de maio, a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) receberá inscrições dos interessados em montar barracas comerciais na Rodovia dos Romeiros durante a romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade. Ao todo estarão disponíveis 166 pontos, que serão sorteados entre os inscritos no dia 30 de maio, às 9h, no auditório da Agetop. Para ser contemplado, o candidato deve estar presente no momento do sorteio e pagar uma taxa de R$21,18 pela ocupação da faixa de domínio da rodovia.

As inscrições podem ser feitas no site da Agência ou na própria sede, localizada na BR-153, no Conjunto Caiçara, em Goiânia. A portaria estará aberta para as inscrições entre às 7h30 e 12h e das 14h às 17h. Para se inscrever, o interessado deve ser maior de idade e apresentar cópias dos documentos de identidade, CPF e comprovante de endereço.

A montagem das barracas fica por conta do comerciante e deve seguir alguns padrões. Elas, obrigatoriamente, devem ser na cor branca e ter 16 m², além de ser de responsabilidade do comerciante o fornecimento de água e energia no local.

Dúvidas sobre a inscrição ou funcionamento das barracas podem ser esclarecidas pelo telefone (62) 3265-4309.