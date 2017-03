Agentes perceberam fuga depois de uma hora

Na unidade prisional de Aragarças (a 400 km da capital), três detentos fizeram um buraco na laje da cela e fugiram no último sábado à noite. Conforme informações preliminares dadas no domingo, os agentes demoraram cerca de uma hora para perceber que houve fuga. De acordo com o sargento Vilmar de Paula, havia dois agentes no presídio no momento. A unidade possui no mín...