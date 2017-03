Agentes encontram celulares e drogas em marmitas dos detentos da CPP

Agentes penitenciários da Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, revistaram nesta quinta-feira (30) marmitas destinadas aos detentos e descobriram oito celulares e cerca de 3 kg de drogas escondidas nas refeições.

Segundo o presidente da Associação dos Servidores do Sistema Prisional do Estado de Goiás (Aspego), Jorimar Bastos, o Complexo recebe cerca de 8 mil refeições por dia e “não há agentes suficientes para revistar todas”.

Bastos, informou que foi notificado pelos agentes sobre a revista e que o material foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil.

De acordo com o G1, a empresa responsável por fornecer as refeições dos presos do Complexo, Vogue, não deve se posicionar sobre o caso.