Agente prisional: Governo pagará metade do previsto no edital

A nomeação de 425 agentes de segurança prisional (ASPs) abriu ontem um novo impasse entre os candidatos aprovados no último concurso público da carreira e o governo de Goiás, por causa da remuneração inicial que foi reduzida pela metade do valor previsto no edital, lançado ainda em 2014. Para diminuir o pagamento, o Estado aplicou uma lei publicada no final do ano passado. Do total de 2.179 profissionais que trabalham na segurança de presídios, 72% são temporários e 28%, efetivos. O número de concursados ainda é duas vezes menor que o estabelecido em lei.

Os dados de quantidade de servidores constam do Portal da Transparência do Estado de Goiás e a nova nomeação dos aprovados foi publicada, na quarta-feira, no Diário Oficial. No entanto, a categoria reagiu ao ver que o governo recuou na promessa de que manteria a remuneração inicial prevista no edital, no valor de R$ 2.847,23, em vez de reduzi-la para R$ 1,5 mil, como fixado na Lei 19.502, publicada em 22 de novembro de 2016, um ano e nove meses depois de a prova ter sido aplicada.

De autoria do governador Marconi Perillo, a nova lei entrou em vigor um ano após uma liminar da juíza Zilmene Gomide da Silva Manzolli, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia, determinar, em novembro de 2015, que o Estado completasse o quadro vagas de agentes de segurança prisional. Há 1.827 vagas criadas por lei. No mês passado, em julgamento de mérito, a magistrada manteve a ordem na sentença. O recurso está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO).

Promessa

Quatro dias após a publicação da lei que diminuiu a remuneração, o vice-governador José Eliton, então secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, afirmou, a uma comitiva de aprovados no concurso, que o valor menor não seria aplicado para os aprovados pelo edital de 2014. “Essa questão é de direito. Não tem possibilidade jurídica de ser diferente. Quem foi aprovado nesse concurso entrou sob a égide da lei anterior”, afirmou ele, em áudio gravado pelos candidatos.

No último dia 23 de março, a Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) confirmou o mesmo posicionamento de José Eliton, ao publicar notícia de homologação do concurso para provimento dos cargos de agente de segurança prisional. “Todos para nível superior e com remuneração de R$ 2.847,23”, diz o texto. O Estado ainda tem apenas 600 efetivos e 1.227 temporários, recrutados em processo seletivo simplificado.

A promotora de Justiça Villis Marra instaurou inquérito civil público para apurar a constitucionalidade da nova lei. Para ela, há indícios de que a norma alterou a nomenclatura dos cargos para diminuir a remuneração, já que as funções a serem exercidas pelos que recebem menos são iguais às dos demais.

Outro lado

Em nota, o gabinete de imprensa do governador informou que o concurso para agentes de segurança prisional foi apresentado com previsão de abertura de 305 vagas e outras 156 para cadastro de reserva. A nota lembrou que o MP ingressou com ação civil pública pela ampliação do número de vagas. A demanda, acrescentou o governo, foi julgada neste ano, posteriormente a promulgação da Lei 19.502, que instituiu a classe inicial para o cargo de agente de segurança prisional com remuneração de R$ 1,5 mil.

Para os casos de demandas judiciais, continuou a nota, o governo de Goiás segue as orientações da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para o cumprimento das decisões e, nesta situação, o órgão emitiu parecer esclarecendo que o concurso ainda não havia sido homologado e que, portanto, não havia direito adquirido. Recomendou, assim, a adequação da remuneração.