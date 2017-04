Agente prisional: Governo pagará metade do previsto

A nomeação de 425 agentes de segurança prisional (ASPs) abriu ontem um novo impasse entre os candidatos aprovados no último concurso público da carreira e o governo de Goiás, por causa da remuneração inicial que foi reduzida pela metade do valor previsto no edital, lançado ainda em 2014. Para diminuir o pagamento, o Estado aplicou uma lei publicada no final do ano pa...