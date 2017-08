Agente de trânsito é agredido com tijolo no Centro de Goiânia; veja vídeo 🎥

Atualizada às 13h29.

Um agente de trânsito foi agredido com um tijolo por um motorista, no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua 5, no Setor Central, na manhã desta terça-feira (8).

De acordo com a presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Goiânia (Sinatran), Andrea Gonçalves, o suspeito foi notificado e avistou os agentes de trânsito que estavam próximos e começou a agredir verbalmente e até ameaçar eles.

Logo depois, o homem foi andando pela calçada da Avenida Goiás e um dos agentes foi filmando, quando o condutor abaixa e pega um pedaço de tijolo que estava perto de uma árvore e arremessa em direção aos agentes. "O que estava ao lado do agente que estava filmando colocou a mão para proteger o colega e acabou sendo atingido", informou a presidente do Sinatran.

Colegas do agente que estavam no local levaram a vítima, com sangramento em uma das mãos, para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF).

A Polícia Militar foi acionada e segundo Andrea Gonçalves, o agressor já foi identificado, mas não foi preso. A PM informou que faz uma varredura para tentar localizar o suspeito. O caso deve ser registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Outro caso

Lembrando que recentemente, no dia 31 de julho, um condutor também brigou com um agente de trânsito e ainda tentou atropelar ele duas vezes no Jardim América, em Goiânia.

A confusão começou quando o motorista tentava cancelar uma multa da mãe, que foi autuada por estar parada sobre a calçada na Avenida T-63. O filho então perseguiu o servidor para cobrar satisfação. A ocorrência foi gravada e, após a briga, o motorista ainda tentou atropelar o funcionário da SMT duas vezes. Sem conseguir atingir nenhum dos dois, o condutor foge do local.

A mãe foi autuada por parar sobre a calçada. A infração é considerada leve, com multa de R$ 88. Já o condutor que agrediu o agente também foi multado por estacionar o veículo em fila dupla. A infração é grave, com multa de R$ 195.