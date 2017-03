Agehab recebe recursos de inscritos inabilitados para sorteio de casas em Goiânia

Os inscritos inabilitados ao sorteio de moradias em Goiânia, devido a erros de preenchimento no sistema de inscrições on-line, poderão entrar com recurso administrativo até as 12 horas desta quinta (23).

Podem recorrer somente os inscritos que cometeram erros de digitação ou erros de informação no preenchimento do formulário, que os excluíram automaticamente do processo embora se enquadrem nos critérios sociais exigidos por lei para concorrer ao sorteio. Quem preencheu os dados corretamente mas não foi selecionado por não se enquadrar nos pré-requisitos do programa, não tem direito ao recurso.

Das 71.923 inscrições realizadas, 8.296 foram consideradas inabilitadas. Um exemplo de erro que pode anular a inscrição é ter digitado errado no campo "renda familiar", ultrapassando os R$ 1.800,00 exatos estipulados pelo edital. Outro exemplo seriam casos em que o campo "condição de moradia" foi preenchido como “posse” ou “quitada” erroneamente. Ao abrir o recurso, o candidato deve apresentar dados que comprovem o erro.

Para abrir o processo, o candidato deverá ir pessoalmente na sede da Agência Goiana de Habitação (Agehab) em Goiânia (Rua 18-A, nº 541, esquina com Av. República do Líbano, Setor Aeroporto). Dúvidas serão esclarecidas pelo número 3096-5050.

O sorteio para as 1.455 moradias nos residenciais Nelson Mandela e Jardins do Cerrado 10 será realizado na manhã desta sexta (24).

Residenciais

Os dois residenciais são localizados na região Oeste de Goiânia. Os cômodos são compostos por dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro, totalizando 42,9 m² de área interna. As parcelas chegarão a até R$ 270,00, conforme a renda de cada família.

O Residencial Nelson Mandela, localizado no bairro Vera Cruz, conta com 1.131 unidades habitacionais que estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar.

Já no Jardins do Cerrado 10, serão oferecidas 324 unidades, divididas em sobrados com 4 casas cada.

As obras estão sendo construídas com recursos do Cheque Mais Moradia, em parceria com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Goiânia.