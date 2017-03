Agehab divulga na quarta-feira (15) lista de aptos a concorrer a 1.455 moradias em Goiânia

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) encerrou na última sexta (10) as inscrições dos candidatos às 1455 moradias ofertadas no Residencial Nelson Mandela e Jardins do Cerrado 10. A próxma etapa ocorre nesta quarta-feira (15), quando serão divulgados no site www.agehab.go.gov.br as famílias aptas a participar do sorteio final, a ser realizado no dia 24 de março.

Segundo informações da página da Agehab no Facebook, a primeira fase foi finalizada com 71.923 inscrições completas. Outras 10 mil foram invalidadas por estarem incompletas.

Moradias e critérios de seleção

Os dois residenciais são localizados na região Oeste de Goiânia. Os cômodos são compostos por dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro, totalizando 42,9 m² de área interna. As parcelas chegarão a até R$ 270,00, conforme a renda de cada família.

O Residencial Nelson Mandela, localizado no bairro Vera Cruz, conta com 1.131 unidades habitacionais que estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar.

Já no Jardins do Cerrado 10, serão oferecidas 324 unidades, divididas em sobrados com 4 casas cada.

As obras estão sendo construídas com recursos do Cheque Mais Moradia, em parceria com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Goiânia.

Confira aqui os critérios de seleção e classificação, além da lista completa de documentos necessários.