Agehab convoca sorteados do Residencial Buriti Sereno para entregar documentação

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) convoca os beneficiários sorteados dos 332 apartamentos do Residencial Buriti Sereno em Aparecida de Goiânia para trazer a documentação inicial que deve ser entregue na sede da Agehab até o dia 08 de agosto.

Os contemplados que não entregarem os dados no prazo certo correm o risco de perder a vaga. A relação dos documentos está disponível no site da Agehab. O sorteio para o Residencial Buriti Sereno foi realizado ao vivo no último dia 17 de julho, na sede do Ministério Público Estadual, no Jardim Goiás em Goiânia. Clique aqui e confira os nomes dos sorteados.

Entre os documentos iniciais que devem ser entregues estão cópias de RG e CPF, laudos médicos, comprovante de endereço atualizado (água ou luz), contrato de aluguel com firma reconhecida, carteira de trabalho, documentos pessoais e histórico escolar dos filhos e número do NIS (Número de Identificação Social).

Os beneficiários estão divididos em seis grupos: microcefalia, idosos, deficientes e grupos I, II e III, cada um deles exige documentações específicas. As listas com as documentações estão disponíveis no site da Agehab.

Os beneficiários podem tirar dúvidas sobre a documentação pelos telefones 3096-5050, 3096-5001, 3096-5000 ou pessoalmente na sede da Agehab, que fica na rua 18-A, número 541, no Setor Aeroporto das 09h00 às 16h00, sem pausa para almoço.