Agência bancária é assaltada no Jardim Guanabara, em Goiânia

Uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) foi assaltada no final da manhã desta terça-feira (2) na Avenida Vera Cruz, no Setor Jardim Guanabara, em Goiânia. As informações são da Polícia Federal (PF), que assumiu a investigação do caso.

A PF preferiu não repassar mais detalhes sob a justificativa de que os agentes ainda estão em diligências. A promessa é de um balanço da ação no final da tarde desta terça. Informações preliminares, no entanto, dão conta que três carros foram utilizados no assalto e que ao menos um deles evadiu para a BR-060 na fuga.

A estimativa é que mais de R$ 200 mil tenham sido subtraídos em malotes no roubo. Os funcionários também teriam sido rendidos na ação. A Polícia Militar foi acionada, mas, procurada pela reportagem do POPULAR, a corporação preferiu não repassar mais dados alegando que a investigação é da PF, já que a agência bancária é federal.