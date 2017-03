Africanos são presos por aplicar golpe conhecido como “dinheiro preto”

Os africanos Nyabeye Mardoche, de 33 e Gilles Narssice Wandjie, 40 anos, foram presos nesta sexta-feira (31) em Goiânia, suspeitos de aplicarem um golpe conhecido como “dinheiro preto” aqui na Capital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos, que são do Senegal, entravam na internet para comprar produtos, ganhava a confiança do vendedor e diziam às vítimas que o dinheiro que eles possuíam era diferente e da cor negra.

A polícia informou que eles usavam notas importadas clandestinamente e demonstravam às pessoas que a tinta preta saía com o uso de materiais químicos, mas, na verdade, eles entregavam cartolinas pretas cortadas em formato de cédulas.

Após uma denúncia, a dupla foi localizada em uma casa com diversos papéis recortados em formato de dinheiro, além de produtos químicos para deixar o dinheiro escuro. A PM encontrou também quatro seringas que provavelmente eram usadas para dopar as vítimas.

Os dois foram encaminhados à Central de Flagrantes e podem ser condenados a até 5 anos de prisão.