Afastado, PM acusado de agredir estudante já se envolveu em outros casos de agressões

O capitão da Polícia Militar, Augusto Sampaio de Oliveira Neto, foi afastado das ruas após ser flagrado agredindo o estudante Mateus Ferreira Silva, de 33 anos, durante um protesto na última sexta-feira (28), no centro de Goiânia. Um vídeo gravado por outros manifestantes mostra o momento exato em que o estudante é golpeado no rosto.

Sampaio está na corporação há 12 anos e nunca recebeu nenhuma punição. No entanto, a sua ficha funcional revela que ele já esteve envolvido em cerca de quatro ocorrências de agressão, entre os anos de 2008 e 2010.

Após divulgação das imagens, a Polícia Militar de Goiás informou que instaurou inquérito para investigar a conduta do militar. Enquanto o processo não for concluído, o capitão vai exercer apenas atividades administrativas. O inquérito tem um prazo de 30 dias para ficar pronto.

O comandante geral da Polícia Militar de Goiás, coronel Divino Alves de Oliveira, afirmou que houve excesso na ação do policial e o comando da instituição vai apurar as responsabilidades.

A vítima está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas obteve uma melhora na parte respiratória. Porém, Mateus Ferreira segue em estado grave. O rapaz é de São Paulo é se mudou para Goiânia no início do ano passado para estudar ciências sociais.

De acordo com a Polícia Militar, durante o mesmo protesto em que Mateus foi atingido, quatro policiais foram feridos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para serem submetidos a exames de corpo de delito.