Advogado vítima de atentado quer que fato levante debate sobre segurança de profissionais do direito

Em nota enviada à imprensa, o advogado Walmir Cunha falou sobre a prisão dos irmãos e policiais federais aposentados Ovídio Rodrigues Chaveiro e Valdinho Rodrigues Chaveiro suspeitos de planejarem e executarem um atentado contra ele.

Leia abaixo a nota na íntegra:

Após seis meses de um acentuado trabalho investigativo da Polícia Civil, foram esclarecidas definitivamente a autoria do atentado contra minha pessoa, cuja motivação, conforme apurado, está diretamente ligada a minha atividade profissional. Apesar de ser especialista no Direito Agrário e Empresarial, a ação em questão, que motivou o atentado, foi na área do Direito de Família.

Após a tramitação com uma complexa ação judicial, obtive excito em favor de meu cliente. Mas lamentavelmente, a parte derrotada, ao não aceitar a legítima decisão judicial, cometeu um crime hediondo para promover uma retaliação contra minha vida e minha atividade profissional, que foi exercida rigorosamente dentro da lei e segundo todos os preceitos éticos que regem a advocacia no Brasil. Preceitos estes que sigo desde o início de minha carreira profissional há mais de 12 anos.

Quero aproveitar a oportunidade e agradecer imensamente a competência e o empenho da Polícia Civil de Goiás, que de fato não mediu esforços para esclarecer tão bárbaro crime. Agradeço ainda o importante apoio prestado pela Polícia Federal, durante as investigações.

Espero que esse terrível fato ocorrido com minha pessoa sirva para se levantar um amplo e debate sobre as leis que tratam da segurança dos profissionais do direito no exercício de sua profissão. É preciso que essa discussão avance de forma séria, não só nas casas legislativas, mas também em todas as esferas do Poder Judiciário.

É de suma importância, para o devido exercício do Direito no Brasil, em homenagem à segurança jurídica, que todos os profissionais atuantes nessa área sejam salvaguardados na prática diária de seu trabalho, seja como advogado ou como qualquer outro agente operador do Direito.

O atentado contra advogados, juízes, promotores e outros membros integrantes do sistema judicial brasileiro é um atentado contra a dignidade da Justiça.

Walmir Oliveira da Cunha