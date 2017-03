Advogado nega fraude em prova

O advogado Tito Amaral, defensor do ex-vereador de Palmeiras de Goiás Magno Marra Mendes, nega participação em fraude no concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás. Afirmou também que o candidato preso após a prova de segunda etapa do processo seletivo abre mão de sigilo bancário, fiscal, telefônico: “Vai ser demonstrado que isso é um tremendo equívoco”, sustenta.Mend...