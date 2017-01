Advogado morre em Goiânia após ser baleado na cabeça pelo filho

O advogado Ides Paulo de Queiroz, 70 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (26), em Goiânia. Ides foi atingido por um tiro na cabeça enquanto dormia, na quarta-feira (25), em Jataí. De acordo com a Polícia Militar (PM), o filho da vítima, de 21 anos, confessou ter cometido o crime e foi preso.

Após o crime, o advogado foi internado em estado gravíssimo no Hospital Municipal de Jataí, mas foi transferido para o Hospital do Rim, no Setor Oeste, em Goiânia, onde faleceu.

Segundo a PM, o filho do idoso disse que escreveu uma carta onde explica o que o levou a cometer o crime. O documento foi entregue à polícia, mas o conteúdo da carta ainda não foi divulgado.

A Polícia Civil disse que o jovem já tinha passagens por roubo, tentativa de latrocínio e roubo seguido de morte. A PC disse ainda que o rapaz saiu da cadeia há pouco tempo e já foi internado em clínicas de reabilitação para dependentes químicos.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) lamentou a morte do advogado. Ele foi o fundador e primeiro presidente da subseção de Jataí.