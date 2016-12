Advogado foi submetido a 9 cirurgias após atentado em Goiânia

O advogado Walmir Cunha passou por nove cirurgias após uma bomba explodir em suas mãos no dia 15 de julho deste ano. Na primeira cirurgia, um dos quatro dedos foi reimplantado e com isso o movimento de pinça restaurado. O procedimento foi realizado, na madrugda de sábado (16), no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) para onde ele foi levado após o atentado.

As outras cirurgias foram para tratar os ferimentos decorrentes do atentado. Os locais onde os procedimentos foram realizados não foram divulgados na época por questões de segurança.

A bomba que explodiu nas mãos de Walmir foi enviada ao enviada ao escritório KRB Advogados & Consultores e estava dentro de uma caixa de vinhos. O advogado Walmir Cunha, que acabou tendo quatro dedos da mão esquerda decepados pelo explosivo, percebeu o que acontecia quando abriu a caixa e escutou o barulho do artefato. “Mandaram uma bomba para mim”, teria dito, segundo testemunhas.

No entanto, não houve tempo para escapar. O segurança de um restaurante vizinho foi o primeiro a socorrer o advogado. Ele correu até o escritório, tomado pela fumaça, e viu Walmir aparecer em meio à névoa, com as mãos muito machucadas. A recepção do escritório ficou totalmente destruída após a explosão. O homem enrolou as mãos do advogado em uma camisa e chamou a ambulância, que encaminhou a vítima para o Hugo.