Advogado de militares diz que solicitou reconstituição

O advogado dos policiais militares, Maurício de Melo Cardoso, informou que ainda não teve acesso à denúncia. Porém, adiantou que contradirá cada um dos apontamentos do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A defesa reclama da base processual, ou seja, as provas colhidas no local do crime e ressalta que pediu a reprodução e uma reconstituição. O pedido aind...