Advogado é suspeito de chefiar associação para golpe do financiamento de veículos

A promessa de redução de até 50% no valor das parcelas de financiamento de veículos levou cerca de 250 vítimas a caírem em um golpe na região de Goianésia. Uma das vítimas, após ter o carro apreendido pela financeira do contrato no início do mês, procurou a Polícia Civil do município e denunciou o crime.

O delegado de Goianésia e responsável pela investigação, Murillo Leal Freire, contou que após a denúncia os agentes e escrivães conseguiram identificar e prender dois suspeitos. “A vítima contou que no escritório da associação um dos suspeitos explicou que entraria com uma ação revisional do veículo ou buscaria um acordo direto com o banco. Neste período, ela deveria pagar um boleto na metade do valor da parcela que era impresso no local. A vítima seguiu as orientações e ficou sem carro, sem o dinheiro que pagou para os suspeitos e ainda devendo ao banco”, contou Murillo.

Assim que o golpe se tornou público, outras vítimas apareceram e contaram a mesma versão. Duas pessoas foram presas na quarta-feira passada (22). Um dos envolvidos é advogado suspenso pela Ordem de suas atividades profissionais. Ele era o diretor administrativo da associação. O segundo, por ser muito conhecido na região, atuava na ‘captação’ dos possíveis clientes. Os dois continuam presos, para o segundo foi arbitrado fiança no valor de R$ 8 mil, mas o valor não foi pago até a manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com as investigações, a princípio a estimativa era que o grupo arrecadasse R$ 2 milhões por mês, mas ao longo das apurações constatou-se que o valor pode chegar a R$ 7 milhões. Há registro também de vítimas em mais de 20 cidades goianas e no Distrito Federal. A polícia acredita que o grupo possua ramificações em outros Estados.

Ainda de acordo com Murillo, o grupo é chefiado pelo advogado que responde por vários processos disciplinares na instituição. Alguns dos membros da associação possuem passagens por estelionato.

O ouvidor-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás (OAB/GO), Eduardo Scartezzini, disse que já havia reclamações sobre o advogado, mas como a OAB não possui poder para investigar. Agora que houve a denúncia e a PC reuniu provas, a OAB pode gerar um processo cujo resultado por ser a exclusão do filiado.

Tanto Eduardo quanto Murillo alertam a população que quando forem abordados com estes tipos de propostas verifiquem a procedência dos envolvidos seja na OAB, quando algum integrante do grupo se apresentar como advogado, ou diretamente na Polícia Civil. (colaborou Diomício Gomes)