Advogada Mônica Navarrete morre de câncer aos 56 anos, em Goiânia

A advogada anapolina Mônica Navarrete de Souza, 56 anos, morreu na manhã de segunda-feira (27), em decorrência de um câncer na mama, no Hospital do Coração Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia.

Mônica descobriu a doença há cerca de um ano e oito meses e estava em tratamento. No final de semana, ela foi internada no hospital, mas não resistiu e morreu ontem. O velório e o sepultamento aconteceram no mesmo dia, no Cemitério Parque Jardim das Palmeiras, na capital.

"Era uma mulher muito guerreira, dinâmica, caridosa, engajada em ações sociais. Foi uma grande mãe, super avó, excelente mulher, gostava de estar sempre com os amigos e familiares. Uma mulher dedicada a família. Foi uma fatalidade", afirmou o irmão da advogada, o médico e empresário Rafael Navarrete.

Mônica era casada com o engenheiro Fernando Eurípedes de Souza, com quem tinha duas filhas, as médicas Bruna e Fernanda, e três netos. Ela também era filha da colunista social Laila Navarrete, morta em junho de 2014.