Adolescentes usam poste de luz para fugir de Centro do Atendimento Socioeducativo de Anápolis

Dez jovens que estavam no banho de sol, na manhã de domingo (3), no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Anápolis, fugiram usando um poste de luz para saltar o muro do local

Segundo funcionários do Case, que foi entregue há menos de uma semana, 26 menores estavam no local e dez deles empurraram um poste de luz, amassando-o em direção do muro, e usado como rampa para a fuga.

A Secretaria Cidadã informou que “irá instaurar procedimento para averiguar se houve omissão ou negligência por parte de servidores ou da segurança”. A Polícia Militar faz buscas para tentar localizar os internos.

Alguns funcionários do Case disseram que o prédio ainda não estava pronto para receber os adolescentes e que todos os dias são retirados do local pedaços de ferros, que podem ser utilizados como armas.

Os funcionários também comentaram sobre o tamanho da estrutura, que é muito grande para poucos servidores, o que complica o monitoramento. Eles explicaram que no momento da fuga, equipamentos de segurança e mais quatro funcionários supervisionavam os jovens.

A Secretaria Cidadã afirmou que o Case foi planejado e aprovado pelo Ministério dos Direitos Humanos e que “o projeto arquitetônico da nova unidade do Case em Anápolis foi construído de forma a atender as mais modernas especificações de segurança”.