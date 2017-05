Adolescentes são apreendidos suspeitos de assaltar e algemar motorista da Uber em Goiânia

Três adolescentes, sendo um de 13 anos e dois de 16 anos, foram apreendidos na madrugada desta terça-feira (9), no Residencial Santa Fé, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), a polícia recebeu informação sobre um possível roubo a motorista da Uber e durante o deslocamento ao local, encontrou a vítima algemada ao cinto de segurança do Fiat Palio Weekend.

De acordo com a PM, o motorista disse que tinha recebido uma chamada para ir até Guapó, mas quando estava no caminho foi rendido por jovens armados que levaram seu celular, relógio e cerca de R$ 800 em espécie.

Durante patrulhamento na Rua da Glória, a polícia conseguiu encontrar um dos suspeitos, de 13 anos, com passagem pela polícia, que foi reconhecido pela vítima. Em uma casa, a PM localizou também um dos jovens de 16 anos, com passagem. Na mesma residência foi encontrado o relógio, o celular e parte do dinheiro roubado do motorista da Uber, além de um simulacro de pistola.

Através dos suspeitos foi possível chegar ao último integrante do roubo, um outro rapaz de 16 anos, com passagem pela polícia. Na casa dele, a PM localizou R$ 97,00 proveniente do roubo e outro simulacro de revólver. O trio foi encaminhado para a Central de Flagrantes.