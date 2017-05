Adolescentes são apreendidos por pichação em Posto de Saúde, em Trindade

Dois adolescentes foram apreendidos na noite desta segunda-feira (1º), no setor Maya I, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, após pincharem o muro da Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos, um de 13 e outro de 15 anos, foram abordados em atitude suspeita no momento em que saiam do local. Na abordagem os policiais encontraram os materiais utilizados para pichação em uma mochila que estava com a dupla.

Ainda segundo a PM, os jovens confessaram o crime e afirmaram quem estavam expondo seus trabalhos no muro da unidade. O adolescente de 13 anos já tem registro policial por furto. A dupla foi encaminhada pra a Delegacia da cidade acompanhada de seus responsáveis legais.