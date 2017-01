Adolescentes são apreendidos após roubo de carro na Vila Redenção

Dois adolescentes de 14 e 17 anos, foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (5), depois de roubar um carro e fugir em um ônibus do transporte coletivo, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), eles roubaram um Fiat Palio vermelho na Vila Redenção, mas o veículo tinha um bloqueador e parou com os dois dentro. Viaturas da PM estavam na região e quando chegaram até o carro, populares disseram que os bandidos entraram em um ônibus do transporte coletivo.

Os policiais passaram a acompanhar o ônibus e na Avenida D, no bairro Santo Antonio, eles foram apreendidos. De acordo com a PM, eles estavam com um revólver calibre 38, foram levados para a Central de Flagrantes e reconhecidos pelas vítimas.

A polícia informou ainda que dentro do ônibus eles não fizeram nenhuma vítima.