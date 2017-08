Adolescentes que tinham caderno de contabilidade do tráfico são apreendidos

A organização de dois adolescentes que anotavam as vendas de tráfico de drogas em um caderno, inclusive com os apelidos dos envolvidos, chamou a atenção da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que deteve a dupla na quadra 300 do Recanto das Emas na noite de segunda-feira (21).

Durante a ronda, os policiais avistaram um menor em atitude suspeita próximo a uma padaria. Após a abordagem, eles encontraram uma balança de precisão, uma porção de droga aparentando ser cocaína e dinheiro. O garoto foi levado até a casa em que reside e, após o pai liberar a entrada da residência, eles encontraram o celular do menor. Nele, havia mensagens trocadas com o outro participante do esquema de vendas de drogas na região.

Os PMs foram até a residência do colega e encontraram o caderno com a contabilidade do tráfico, dois simulacros de armas e a quantia de R$ 509. A dupla foi conduzida à Delegacia da Criança e do Adolescente.