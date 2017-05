Adolescentes de 17 anos só poderão ficar desacompanhados na Pecuária até meia-noite

Durante a 72ª Exposição Agropecuária de Goiânia, que tem início nesta sexta-feira (19) e se estende até 28 de maio, adolescentes de 17 anos, desacompanhados, poderão entrar e permanecer no parque somente até a meia-noite.

Já as crianças com até 12 anos incompletos e adolescentes entre 12 e 16 anos poderão entrar e permanecer nas dependências, desde que acompanhados dos pais, responsável legal ou acompanhante. E justamente esse acompanhante que será responsabilizado por qualquer ato dos jovens.

Essas definições constam na portaria divulgada nesta sexta-feira (19) pelo Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, que disciplina a entrada e permanência de crianças e adolescentes. Assinado pela juíza Mônica Neves Soares Gioia, o documento observa o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Conforme estabelece a portaria, não será permitida a entrada dos jovens com menos de 18 anos em estabelecimentos como boates, bares, barracas, camarotes e outros da mesma natureza que distribuam bebidas alcoólicas no sistema open bar, free bar e similares, exceto se acompanhados de seus pais.

Os proprietários dos estabelecimentos deverão afixar, nos locais de acesso, cartazes legíveis com anúncio de proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas aos jovens, bem como dependerão de alvará para entrada e permanência de crianças e adolescentes desacompanhados.

Foram considerados, pela magistrada, na edição da portaria aspectos como a vulnerabilidade das crianças e adolescentes “em eventos dessa natureza, cujos shows e apresentações artísticas são direcionados especialmente ao público infanto juvenil, e prevenção à ocorrência de ameaça ou violação dos seus direitos”.

Agentes de proteção

Para uma efetiva fiscalização dos preceitos legais do ECA e da referida portaria, fica assegurado aos agentes de proteção, em atuação no evento, e, mediante apresentação prévia de seus respectivos nomes, o livre acesso a todos os locais do Parque Agropecuário, com a apresentação de credenciais de identificação.