Adolescente vê os pais pela primeira vez após a morte de Tamires e diz: ‘agora caiu a ficha’

Após a suspeita de ter matado a facadas a estudante Tamires Paula de Almeida, de 14 anos, e ser apreendido, o adolescente de 13 anos reencontrou pela primeira vez a mãe, o pai e a irmã na tarde desta sexta-feira (25), na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), e disse aos familiares que somente “agora caiu a ficha”. As informações são do advogado do jovem, Aguinaldo Domingos Ramos.

Ele relatou que essa também foi a primeira oportunidade em que percebeu no garoto o sentimento de arrependimento. “No que o delegado permitiu que o os familiares fossem abraça-lo, na cela, pela primeira vez eu vi o arrependimento partindo da pessoa dele”, afirmou.

“Antes eu havia suspeitado que esse menino, pela idade, tivesse falado algo sem ter noção do que estava fazendo, que era algo meio anestesiado, e parece que isso se confirmou. Nesse encontro ele manifestou arrependimento e disse que caiu a ficha”, complementou.

O ato infracional aconteceu na tarde da última quarta-feira (23), nas escadarias do 5º andar do prédio em que os dois moravam no setor Jardim América. Tamires foi morta com várias facadas no pescoço, nos braços e no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) chegou a ser acionado, mas a adolescente já estava morta quando chegou o socorro.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente suspeito de esfaquear a menina entregou a faca usada no crime para o coordenador do Colégio Estadual Jardim América, onde os dois estudavam.

No âmbito do processo o defensor diz que não há muito peso na observância de arrependimento, mas que é um fato importante na visão dele. “Numa fase de investigação, isso é importante no processo para se concluir, não que ele não cometeu o ato, mas de que não se trata de um monstro como alguns querem pintar o quadro”, disse. “Já no andamento do processo isso tem seu peso no sentido de que mais tarde ele pode receber um tratamento ou acompanhamento psicológico, no qual os profissionais possam tirar as suas conclusões. Porque deve ter uma resposta psicológica para o arrependimento. Não que mude muita coisa, mas no final pode ter sim um resultado diferente”, completou.