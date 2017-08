Adolescente suspeito de matar e enterrar garoto em cisterna em Goiânia é apreendido no Tocantins

Foi apreendido em Tocantins um adolescente suspeito de matar um garoto de 14 anos no feriado de Natal do ano passado, na Rua Querubim Camargo, no setor Amim Camargo, em Goiânia. O corpo da vítima foi localizado no dia 14 de fevereiro deste ano dentro de uma cisterna que fica próxima à casa do autor.

Segundo a polícia, as investigações duraram cinco meses e o adolescente foi apreendido por homicídio e ocultação de cadáver. A polícia informou que ele já estava apreendido no Tocantins, por tráfico de drogas.

Na época do desaparecimento, o adolescente saiu de casa dizendo que iria dormir em um amigo no mesmo bairro em que mora, o Amim Camargo. Porém, ele não foi localizado na residência de nenhum colega.

Ainda de acordo com a polícia, a motivação do crime foi fútil. Eles estariam bebendo e discutiram, então o autor atirou na cabeça da vítima.