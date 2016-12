Adolescente suspeita de matar dono de bar que tentou estuprá-la em Rio Verde é liberada

A garota de 13 anos, suspeita de matar o dono de um bar em Rio Verde foi solta na quinta-feira (23), por ordem da juíza Tatianne Marcella Rosa Borges. Informações preliminares da Polícia Civil mostram que a menina agiu em legítima defesa, já que ela diz que o comerciante Admilson Luiz de Morais, de 46 anos, tentou estuprá-la na madrugada de quarta-feira (21).

Logo depois do crime, a jovem foi apreendida pela Polícia Militar e ficou na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. A adolescente passou por audiência no Ministério Público Estadual (MP-GO) e até o momento o promotor de Justiça Lúcio Cândido não representou pela internação da suspeita.

De acordo com o depoimento da garota, ela estava indo para casa depois de visitar uma amiga, parou em um bar para pedir um copo de água ao comerciante Admilson Luiz de Morais e ele teria pedido para ela entrar e ofereceu um refrigerante.

Segundo o delegado Maurício Antônio Oliveira Santana, quando ela entrou, ele foi ao banheiro, saiu sem roupa e tentou agarrá-la. Ele conseguiu tirar a blusa dela, eles teriam brigado e ela conseguiu atingir ele com uma faca no peito. Após a ação, ela fugiu e os vizinhos que ouviram o pedido de socorro do comerciante, acionaram a PM, que apreendeu a moça suja de sangue em uma praça.

O dono do bar tinha duas ocorrências por estupro de vulnerável registradas em 2014 e 2015.

Agora, a polícia vai ouvir familiares e aguardar os laudos para poder concluir a investigação. A jovem deve responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Se condenada, ela pode ficar no máximo três anos em um centro de internação.