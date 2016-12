Adolescente suspeita de matar comerciante em Rio Verde continua apreendida na delegacia

Atualizada às 11h44

A garota de 13 anos, suspeita de matar o dono de um bar após ele tentar estuprá-la dentro do estabelecimento em Rio Verde, permanece apreendida na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Rio Verde.

Na cidade não há abrigos para menores infratores, e o delegado tem um prazo de 24 horas comunicar o Ministério Público sobre o caso. A Polícia Civil aguarda os laudos de local de crime e o laudo cadavérico para prosseguir com as investigações.

Segundo a polícia, o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (21), quando a adolescente ia para casa de parentes e parou em um bar para pedir um copo com água. Ainda de acordo com a PC, o dono do estabelecimento chamou a menina para dentro de casa para pegar a bebida, mas a trancou. Ele já estava sem as roupas quando a jovem pegou uma faca e atingiu o tórax do homem. Ele não resistiu e morreu.