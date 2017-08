Adolescente que matou Tamires é transferido para centro de internação

O adolescente de 13 anos que matou a colega de escola e de condomínio Tamires Paula de Almeida, de 14, foi transferido neste sábado (26) a um centro de internação. Desde a última quarta-feira, dia do assassinato, ele estava na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) separado dos outros adolescentes. Ele poderia ficar na delegacia por até cinco dias, prazo máximo permitido por lei.

O delegado Luiz Gonzaga Júnior, titular da Depai e responsável pelo caso, disse na última sexta-feira que não poderia informar para onde o jovem seria transferido.

O caso, ocorrido em um prédio residencial onde ambos viviam, no Jardim América, gerou ampla comoção, em especial no colégio estadual do setor, onde ambos estudavam.

O corpo de Tamires foi enterrado na quinta-feira, em Pires do Rio, onde ela nasceu e passou a infância.