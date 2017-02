Adolescente que achou iPhone em festa e devolveu celular ao dono considera sua atitude 'normal'

O jovem Pablo Júnior Oliveira de Paula, de 16 anos, que ficou famoso nas redes sociais após achar um celular, em Goiânia, e pedir um emprego ao proprietário como recompensa contou à TV Anhanguera que considera sua atitude "normal".

“Eu achei o aparelho no chão. Minutos depois, apareceu uma mensagem na tela de bloqueio informando a perda do celular com um número. Eu liguei de volta, encontrei com ele e queria apenas devolver, o que pra mim seria a coisa mais normal”, disse o adolescente.

Certo de que teria que comprar um novo celular, Nikolas Soares Valério, dono do iPhone, contou ao O POPULAR que recebeu a ligação de Pablo afirmando que o havia encontrado. “No começo ele estava receoso, porque o celular é rastreado e achou que eu poderia ir até lá com a polícia, mas conversei com ele e me passou o endereço da casa dele. Fui lá buscar, é um cara novo, mora em uma casa humilde, me entregou o celular numa boa”.

Após se deparar com uma atitude tão rara nos dias de hoje, Nikolas ofereceu uma recompensa de R$200 e se surpreendeu ainda mais com a resposta: “ele queria mesmo era ver se eu podia arrumar uma vaga de emprego para ele”.

Comovido e determinado a ajudar o rapaz, ele divulgou a história no Facebook, juntamente com o currículo de Pablo, que já teve mais de mil compartilhamentos.