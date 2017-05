Adolescente portador de deficiências tem braço quebrado em UTI

Internado há mais de três meses, um adolescente de 17 anos e portador de deficiências mental e motora sofreu duas fraturas no braço esquerdo na Unidade de Terapia Intensiva 1 (UTI1) do Hospital Regional de Araguaína (HRA), em Tocantins. O fato teria ocorrido no último dia 13 de maio.

Segundo a Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), as lesões foram constatadas pelos profissionais plantonistas dias após o ocorrido, tendo sido registrado Boletim de Ocorrência, no último dia 16 de maio, junto à Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente de Araguaína. A direção da unidade informou que solicitou a instauração de “Sindicância Administrativa Investigativa”.

No domingo (21), o paciente passou por cirurgia ortopédica e mudança do leito de internação, para a UTI2 do hospital. O paciente, portador de paralisia cerebral quadriplégica espática, foi admitido com um quadro de crise convulsiva e pneumonia aspirativa pós-parada cardíaca e insuficiência respiratória.

“Ele teve parada respiratória, ficou 25 minutos morto, mas conseguiram reanimar ele”, relata Maria Deusina Sousa Aquino, de 53 anos, que mora em Xambioá e, desde então, vive indo e vindo para fazer companhia ao neto.

A avó conta ainda que só foi avisada da situação dois dias após. “Só ligaram pra gente na segunda-feira (15) pra nos convocar até o hospital. Achei que ele tinha morrido, mas eles disseram que não era nada grave”, afirmou.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o Ministério Público Estadual (MPE), a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência foram notificados para apurar a conduta profissional.

A reportagem tentou contato com a diretora através do Hospital, mas as ligações não foram atendidas. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) se limitou a informar que as providências cabíveis para apurar o caso já foram tomadas.