Adolescente morto havia sido detido três vezes por roubo, diz PM

O sargento Remir Rodrigues da Silva foi sepultado no final da tarde de ontem, com honras militares, no Cemitério Parque Memorial, na GO-020. Centenas de policiais acompanharam o sepultamento e estavam emocionados com a morte do colega. Há um ano, exatamente, eles enterravam o sargento Idevandir Antônio da Silva, de 46 anos, morto em horário de folga durante uma tentativa d...