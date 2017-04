Adolescente morta em operação da PM será enterrada hoje no Rio

A adolescente Maria Eduarda Alves da Conceição, de 13 anos, morta numa operação da PM em Acari, no Rio de Janeiro, vai ser enterrada hoje no Cemitério Jardim da Saudade, na Baixada Fluminense.

A família disse que vai entrar na Justiça contra o estado. A Justiça decretou a prisão preventiva dos PMs acusados de executar pessoas no confronto.

"Mataram meu bebê. Ela dormia agarradinha comigo. Tinha sonhos, era uma atleta, uma filha e tanto. Estava na escola dela, um lugar pertinho de casa, onde se sentia feliz. Duda morreu de uniforme", lamentou a mãe, a acompanhante de idosos Rosilene Alves, de 52 anos.

Com cerca de 700 alunos, a Escola Municipal Jornalista e Escritor Daniel Piza, na qual a menina estudava desde 2015, não é segura. Está localizada em uma área onde confrontos são frequentes. Na semana passada, as aulas foram suspensas por dois dias por causa de tiroteios. Na quinta, os tiros chegaram a atingir a sala da direção.

Segurando a suéter que a menina usava amarrada na cintura ao morrer, que ficou com um buraco feito pela bala, o irmão Uidsom Alves, de 32 anos, instrutor de luta, lamentava a interrupção dos planos da garota. E exibia as nove medalhas ganhas pela irmã no basquete. "Hoje (ontem) tinha competição. Queria ser uma atleta bem-sucedida e tirar a gente da comunidade. A gente não quer que ela vire mais uma na estatística."

O diretor da escola, Luiz Menezes, contou que a violência rouba um mês de aula do ano letivo - são pelo menos três dias de aulas suspensos a cada mês por tiroteios. "Atiraram numa escola cheia de alunos. É muito tenso trabalhar assim."

Ele contou que na quinta-feira o turno da tarde começara tranquilo, às 13 horas. O tiroteio foi por volta das 16h20.