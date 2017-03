Adolescente mandou matar homem de grupo rival durante briga entre bairros

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), concluiu nesta quarta-feira (15) investigação sobre o homicídio de Otávio Ferreira Pizzamiglio, ocorrido em dezembro do ano passado, no Setor São Judas Tadeu, em Goiânia.

Segundo as investigações, a vítima foi baleada, por dois homens que estavam em bicicletas. De acordo com a PC, o mandante do homicídio foi um adolescente que ordenou a Lucas Eduardo Braga do Prado e Luan de Oliveira a missão de cometer o crime.

A motivação do assassinato seria uma rixa entre grupos rivais dos setores Itatiaia e São Judas Tadeu. Os dois autores maiores e os detalhes do caso serão apresentados nesta quinta-feira (17), na Delegacia de Homicídios, pelo delegado Marco Aurélio Euzébio Ferreira.