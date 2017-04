Adolescente era tranquilo, dizem vizinhos

“Um menino normal. Quem vê não pensa que esse tipo de coisa poderia acontecer. Estamos muito assustados”, avalia uma vizinha que não quis se identificar.O garoto que matou o pai para salvar a mãe gosta de brincar com as outras crianças da rua. Seu passatempo favorito é andar de égua. Os últimos passeios foram no final de semana. Na varanda da casa, ainda é possível ...