Adolescente embriagado é detido após atropelar e matar família em pista de caminhada

Duas mulheres de uma mesma família, Ruth Ester de Jesus Carvalho, 22 anos, e Gabriela de Jesus Carvalho, 19 anos, e um bebê de seis meses morreram na manhã deste domingo (27), quando foram atropeladas por um Hyundai Azera preto, que era dirigido por um adolescente, no Gama Oeste (DF).

Segundo a Polícia Militar (PM), o carro capotou quando se chocou contra um poste e acabou atingindo cinco pessoas da mesma família, que estavam andando em uma pista de caminhada.

As mulheres e o bebê morreram na hora. De acordo com o o subtenente Erivelton da Silva, o idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e está em estado estável no Hospital Regional do Gama (HRG). Uma outra criança, de dois anos, sobreviveu e também foi encaminhada ao hospital.

Segundo moradores da região, o idoso seria avô da criança e é coreano. A família costumava fazer esse mesmo trajeto diariamente para ir ao comércio.

O motorista teria tentado fugir do local, mas foi detido em um matagal e levado para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama) e depois para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). De acordo com a polícia, o rapaz estava mesmo embriagado, dirigia o carro do pai, tem antecedentes por roubo e está sob investigação de homicídio.