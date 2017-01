Adolescente deixa carta para mãe e desaparece em Goiânia

A adolescente Mikaeli Silva MIngote, de 16 anos, escreveu uma carta para a mãe, a vigilante Welma Rego da Silva, dizendo que estava deixando a casa, aqui em Goiânia, por acreditar que a mãe está com ódio dela e ainda pediu para a família não procurar por ela.

A garota está desaparecida desde terça-feira (10) e os familiares estão desesperados atrás da menina. O desaparecimento já foi registrado na polícia e está sendo investigado pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA).

A última vez que mãe e filha conversaram foi na noite de segunda-feira (9) na capital. Welma estava no trabalho e como Mikaeli não atendia mais as ligações, ela saiu do local de trabalho e foi para casa. Lá, encontrou apenas uma carta que diz: "Mãe, desculpe por tudo que fiz pra a senhora, sei que tá com ódio de mim", e completa "não me procura, pois não vai me achar. Adeus, mãe".

A jovem não levou roupas, documentos e nem dinheiro.

Agora, a mãe faz um apelo à filha: "Você sabe o tanto que eu te amo, que minha vida é tu e teu irmão, volta para casa. Eu não aguento mais essa angústia".