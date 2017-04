Adolescente de 18 anos é preso após tentar matar namorada a pedradas

Um adolescente de 18 anos foi preso nesta quinta-feira (13) após tentar matar a namorada a pedradas na Vila Dimas, em Planaltina no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, que deu entrada no Hospital de Base do DF às 7h35, em estado grave, com traumatismo cranioencefálico.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta das 4h40. Naiara Ferreira dos Santos, de 25 anos, teria sido arrastada para um matagal por três pessoas. Uma delas era o seu namorado.

Em depoimento, o suspeito contou que estava com a namorada em uma festa com outro casal, próximo ao Morro da Capelinha. Segundo ele, a confusão teve início quando Naiara teria brigado com a outra mulher, as duas chegaram a trocar tapas.

Apesar de explicar a briga entre as garotas, o adolescente detido não soube explicar o motivo de ter tentado matar a namorada.

A Polícia Militar do DF informou que o suspeito tem uma longa ficha criminal por roubo, furto de veículo e porte ilegal de arma.