Adolescente de 17 anos diz ter Aids na tentativa de evitar estupro

Uma adolescente de 17 anos, na tentativa de evitar ser estuprada, disse ao agressor que era portadora do vírus da Aids. O caso aconteceu em Piracicaba, no interior de São Paulo, nesse sábado (5).

Segundo informações do G1, a menina mora nas ruas do município com o namorado de 19 anos. Os dois sobrevivem com apresentações de malabarismo em um semáforo.

Um homem se aproximou durante uma apresentação e ofereceu ajuda ao casal, prometendo leva-los para almoçar.

Inicialmente, apenas o rapaz foi levado. O homem inventou uma desculpa e deixou o jovem nas proximidades. O autor do crime retornou e disse que o rapaz estava à espera da adolescente em um restaurante.

A menina entrou no carro e o homem começou a assedia-la. Foi a adolescente que contou ter relatado ser portadora de Aids para tentar evitar a violência sexual. Conforme boletim de ocorrência, o homem desistiu de forçar a penetração, mas obrigou a jovem a fazer sexo oral.

Após o abuso, o autor do crime deixou a jovem no semáforo em que ela estava e fugiu. A menina procurou ajuda da Guarda Municipal. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde, passou por exames e foi medicada. De acordo com o G1, o suspeito ainda não foi identificado.