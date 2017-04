Adolescente de 17 anos é assassinada pelo namorado após ‘teste de fidelidade’

Uma adolescente de 17 anos foi assassinada após um ‘teste de fidelidade’ preparado pelo namorado e o primo dele. Os dois suspeitos estão presos. A estudante Jéssica Moreira Hernandes estava desaparecida desde a manhã de quinta-feira (20), quando foi vista pela última vez saindo de casa na cidade de Cerejeiras, região sul de Rondônia.

O namorado da jovem, Ismael da Silva, alegou inocência. No entanto, o primo dele, Diego Parente, confessou o crime e contou detalhes de como tudo aconteceu. Jéssica e Ismael namoravam há três anos.

Durante coletiva de imprensa, o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Spiça, disse que o namorado estava desconfiado que estivesse sendo traído e organizou um plano junto com o primo.

Diego Parente estava encarregado de descobrir se Jéssica estava traindo o namorado e a atraiu para sua casa, dizendo que possuía provas de uma suposta traição de Ismael. Ao chegar ao local do crime, a vítima foi levada para cozinha e ficou sentada de costas para o lugar onde o namorado estava escondido para ouvir a conversa. Diego a chantageou, falando que só mostraria as provas da traição depois dela contar a verdade.

Segundo o delegado, Jéssica confessou que estava traindo Ismael, mas pode ter mentindo na ânsia de descobrir o que o primo tinha a revelar sobre o namorado.

Ainda de acordo com o testemunho de Diego Parente, após a confissão da vítima, Ismael ficou revoltado. O rapaz saiu do esconderijo com um ferro na mão dizendo: “então é isso” e atacou Jéssica com um golpe na cabeça. A adolescente desmaiou.

Em seguida, o namorado continuou agredindo Jéssica. Diego disse que tentou fazer com que o primo parasse, mas ele pegou uma faca e golpeou a namorada nas costas e na garganta. Por fim, o assassino teria dito “agora você está comigo. Você vai me ajudar, porque se não eu mato você também. Você não vai falar nada e vai me ajudar”.

O delegado salientou que a versão de Diego está sendo apurada, mas a maioria dos indícios apresentados pelo rapaz está sendo confirmados pelas investigações. A polícia descarta a participação de outros envolvidos no crime.