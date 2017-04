Adolescente de 17 anos é apreendido com motocicleta roubada na BR-452; veja vídeo 🎥

O feriado do começou agitado nesta sexta-feira (28). No início da tarde, um adolescente foi apreendido com motocicleta furtada na BR-452, perímetro urbano de Rio Verde.

O rapaz de 17 anos foi apreendido após fugir da fiscalização. O menor estava sem os documentos pessoais e conduzia uma motocicleta roubada na quinta-feira (27), em Rio Verde.

Os agentes identificaram o adolescente e descobriram que ele já possui longa ficha criminal por tentativa de homicídio, furto, roubo, injúria e ameaça.

A ocorrência foi encaminhadas à Central de Flagrantes local.

Veja o vídeo do momento em que o adolescente é detido pelos agentes: