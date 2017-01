Adolescente de 16 anos morre baleado no Jardim Itaipu, em Goiânia

Um adolescente de 16 anos morreu baleado na tarde deste domingo (22) no Jardim Itaipu, em Goiânia.

De acordo com um Policial Militar (PM), a vítima foi convidada para ir a um galpão e quando chegou ao local foi abordada por um rapaz. O suspeito atirou no tórax do adolescente e acertou outros dois de raspão.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo a PM, o adolescente não tinha passagens pela polícia e trabalhava com o pai como pedreiro.

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) está no local para apurar o caso. Em breve mais informações.