Um adolescente de 16 anos morreu após ser espancado em Itumbiara, no Sul do Estado. A informação foi divulgada pelo Hospital Municipal nesta terça-feira (25). De acordo com a Polícia Civil (PC), testemunhas disseram que viram um casal agredir o rapaz.

Ele teve diversos ferimentos na cabeça. O adolescente foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. O caso está sendo investigado para confirmar a autoria e a motivação do crime.