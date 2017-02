Adolescente de 16 anos é suspeito de matar a mãe e o padrasto a facadas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por suspeita de matar a mãe e o padrasto. Os corpos das vítimas foram encontrados na noite desta quinta-feira (9) na casa onde moravam na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além do adolescente, outros dois menores e um homem de 20 anos foram detidos.

De acordo com a Divisão de Homicídios (DH) o adolescente não morava com a mãe Raphaela de Farias Guimarães e, sim, com o pai. A DH recuperou o carro do casal encontrado morto, além de laptop, telefone celular e outros bens levados da residência.

Há informações de que o padrasto teria discutido com o enteado na véspera dos assassinatos, o homem morte era o subtenente Marcos Cesar Tarradt, de 48 anos e estava na corporação havia 28 anos. As autoridades afirmam que a arma do oficial não foi encontrada.

De acordo com parentes do subtenente, o crime teria ocorrido na noite de quarta-feira (8). O casal teria sido amarrado antes de levar facadas. Uma vizinha estranhou a falta de movimentação na residência do casal e Marcos Cesar não apareceu no quartel.

Ainda de acordo com parentes da vítima, há comentários de que, no dia seguinte ao crime, o adolescente suspeito manteve a rotina normal indo para escola e depois para a casa do pai.

Um amigo do policial, que preferiu não se identificar, disse que o subtenente era um homem "de ótimo coração". Marcos foi o 20º policial assassinado no Rio em 2017.