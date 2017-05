Adolescente de 15 anos tenta matar diretora da escola após ter o celular tomado por professor

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na quarta-feira (24), após tentar assassinar a facadas a diretora e um professor da escola onde estuda, em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Segundo o aluno, a motivação do crime foi um telefone celular.

No dia anterior, um professor teria tomado o aparelho do aluno durante a aula e entregue para a diretora.

A mulher de 54 anos foi jogada no chão e feriu as mãos ao tentar conter os golpes de faca no momento em que era atacada. Um professor precisou intervir para evitar que a situação se agravasse.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Lucila Vasconcelos, o estudante saiu de casa com a intenção de cometer o assassinato. A arma usada no crime tinha mais de 20 centímetros de lâmina.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e o rapaz vai permanecer apreendido na delegacia, aguardando uma vaga na instituição para infratores.

Superintendência Regional de Educação informou que a professora se recupera dos ferimentos e o aluno teria histórico de uso de drogas. Além de haver registros de denúncias de seu envolvimento com o tráfico na escola.

O celular que gerou o atrito foi recolhido pela polícia e passará por perícia.