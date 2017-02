Adolescente de 15 anos é morta com 16 facadas pelo ex-namorado em Goiânia

Uma adolescente de 15 anos morreu após ser atingida por 16 golpes de faca, em várias partes corpo, na tarde desta segunda-feira (13), no setor Bairro da Vitória, na região Noroeste de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a jovem foi morta pelo ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento.

Segundo a polícia, o ataque à vítima aconteceu próximo à casa do criminoso que fugiu do local, mas foi localizado pela polícia nas proximidades. A menina foi atingida no tórax, braço e rosto, chegou a ser socorrida por pessoas que passam pelo local e encaminhada a UPA do Jardim Curitiba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O homem foi autuado e encaminhado com a arma do crime à Central de Flagrantes de Goiânia.