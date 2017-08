Adolescente de 15 anos é esfaqueado durante assalto no terminal Padre Pelágio, em Goiânia

Um adolescente de 15 anos foi esfaqueado durante um assalto no Terminal Padre Pelágio, na Rua Esperança, no Jardim Fonte Nova, em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava na plataforma do Eixo Anhanguera quando foi abordada por dois homens. Depois de esfaquear o rapaz, a dupla tentou fugir com um celular, mas os policias militares prenderam os suspeitos e os conduziram à Central de Flagrantes. O jovem foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde. O Corpo de Bombeiros e o Samu ainda não confirmaram para onde o rapaz foi levado.

