Um adolescente de 14 anos foi morto a facadas no Setor Madre Germana II, na capital, durante a madrugada desta terça-feira (7).

Segundo a Polícia Civil (PC), um adolescente de 13 anos foi apreendido suspeito do crime. O jovem disse para a polícia que Azaf Dantas de Oliveira tentou manter uma relação sexual forçada com ele. Então ele viu uma faca no chão e atingiu a vítima, que morreu na hora.

O adolescente foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).