Adolescente de 14 anos é flagrado dirigindo carro na BR-153, em Morrinhos

Um adolescente de 14 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo um VW Passat, na BR-153, próximo à cidade de Morrinhos, na tarde desse domingo (5).

O adolescente estava acompanhado por um homem de 51 anos, que segundo PRF, estava completamente embriagado. Ele se identificou com tio do garoto. O veículo chamou a atenção dos policias por estar em péssimo estado de conservação.

O garoto disse à polícia que ele e o tio estavam em um povoado chamado Rancho Alegre, quando o tio pediu para que ele conduzisse o veículo até a cidade de Morrinhos, alegando que seria melhor que a polícia flagrasse o garoto dirigindo do que ele, porque estava embriagado.

O veículo foi multado por má conservação. A documentação do carro e a carteira de habilitação do homem estavam vencidos há dois anos. Por conta disso, foi lavrado um termo circunstanciado em desfavor do dono do veículo, o tio do adolescente.